ЦИК не пустила на президентские выборы Дарта Вейдера и еще двоих кандидатов

В решении ЦИК отмечается, что Дарту Вейдеру отказано в регистрации на основании представления несоответствующих данных о месте и времени проведения съезда Интернет-партии Украины.

Дарт Вейдер подал документы, где указывалось, что съезд прошел 25 марта в селе Николаевка Одесской области, однако исполнительный комитет этого села предоставил ЦИК справку, что по указанному адресу, где должен был проходить съезд, расположен жилой дом, и никакие массовые мероприятия в нем не проводились 25 марта.

В комиссии отметили, что СМИ сообщали о съезде Интернет-партии Украины в Киеве 29 марта, однако документы относительно этого съезда в ЦИК от кандидата не были поданы.Читайте такжеЦИК зарегистрировала Яроша кандидатом на пост президента Украины

Представляя проект решения по Дарту Вейдеру, член ЦИК Игорь Жиденко отметил, что попытку регистрации его кандидатом в президенты можно было бы рассматривать как шутку, «если бы кто-то не заплатил за это 2,5 млн грн».

Член комиссии предположил, что подобная акция делалась с целью дискредитации избирательной кампании.

"Когда подавались документы, можно было бы воспринять это как нелепую шутку, но, по моему убеждению, это немного другое: кто-то за эту шутку заплатил 2,5 млн денежного залога. По моему мнению, это те люди или, возможно, организации, которые заинтересованы превратить выборы президента Украины в фарс, дискредитировать сам избирательный процесс, довести его до абсурда", - сказал он.

При этом Жиденко выразил мнение, что это «грязная избирательная технология», направленная на дискредитацию не только выборов, но и страны в целом. Он обратил внимание на то, что этой персоне очень много внимания уделяют российские СМИ.Читайте такжеЦИК зарегистрировал Тягнибока кандидатом в президенты

Он также назвал настоящее имя Дарта Вейдера - Виктор Шевченко, которое он изменил 19 марта в Оболонском РО ГУ МВД Украины в Киеве.

Жиденко сообщил, что не относится Дарт Вейдер и к компании, которая внесла залог: ООО "Темная сторона силы" зарегистрирована только 24 марта 2014 года.

Также установлено, что кандидат не собственноручно заполнял документы кроме графы «Личная подпись».

Член ЦИК Татьяна Лукаш предложила обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу фактов мошенничества во время подготовки документов Дартом Вейдером, поданных в ЦИК.

В то же время Жиденко отметил, что в этом нет необходимости, поскольку Оболонский райотдел милиции осуществляет проверку в связи с подделкой документов.

Тереховой отказано в регистрации на основании несоответствующих данных, указанных в анкетных данных, а также отсутствия денежного залога. Терехова оплатила 2,5 грн вместо 2,5 млн грн.Читайте такжеЦИК зарегистрировал Гриценко, Королевскую и Богомолец кандидатами на пост президента Украины

Иваницкий не внес денежный залог, а также неправильно заполнил документы, в том числе декларацию о доходах.

Кроме того, на заседании ЦИК были зарегистрированы ряд доверенных лиц зарегистрированных кандидатов в президенты, в том числе Юрия Бойко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, Юлии Тимошенко, Наталии Королевской, Михаила Добкина, Олега Тягнибока.

Также ЦИК зарегистрировала официального наблюдателя от БДИПЧ ОБСЕ.