Суд запретил русофильскую партию "Русское единство"

17:59, 30 апреля 2014
Политика
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Лидером данной организации является самопровозглашенной премьер Крыма – Сергей Аксенов.

Типичные сторонники партии

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Окружной административный суд Киева запретил деятельность в Украине всеукраинской партии "Русское единство".

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Отметим, что лидером партии "Русское единство" является самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов.

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