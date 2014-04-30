Суд запретил русофильскую партию "Русское единство"

Лидером данной организации является самопровозглашенной премьер Крыма – Сергей Аксенов.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Окружной административный суд Киева запретил деятельность в Украине всеукраинской партии "Русское единство". Читайте такжеФракция ПР настаивает на внесении в Конституцию русского как второго государственного Отметим, что лидером партии "Русское единство" является самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов.

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