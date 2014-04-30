Суд запретил русофильскую партию "Русское единство"
17:59, 30 апреля 2014Политика
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Лидером данной организации является самопровозглашенной премьер Крыма – Сергей Аксенов.
Типичные сторонники партии "Русское единство" в Украине / Фото: ZIK
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Окружной административный суд Киева запретил деятельность в Украине всеукраинской партии "Русское единство".
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Отметим, что лидером партии "Русское единство" является самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов.
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