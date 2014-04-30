Кабмин назначил Руснака заместителем министра обороны
17:17, 30 апреля 2014Политика
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Другим распоряжением от этой должности освободили Леонида Полякова.
Иван Руснак назначен заместителем министра обороны
Кабинет министров Украины назначил Ивана Руснака заместителем министра обороны Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства № 419-р от 23 апреля 2014 года.
«Назначить Руснака Ивана Степановича заместителем министра обороны Украины», – говорится в документе.
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Распоряжением № 417-р от 23 апреля 2014 года Кабмин освободил от этой должности Леонида Полякова.
«Освободить Полякова Леонида Игоревича от должности заместителя министра обороны Украины согласно абзацу третьему части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти», – говорится в документе.
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