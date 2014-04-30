Le Figaro: ЕС включил в «чёрный список» агентов российской разведки

Об этом говорится в статье Жан-Жака Мевеля под названием «ЕС включил в «чёрный список» агентов российской разведки» в газете Figaro.

Европейские санкции не такие жесткие, как санкции США, но России не удалось «обвести вокруг пальца» Евросоюз, который не поверил в «невмешательство» спецслужб Кремля в конфликт на востоке Украины: в список из 15 имен, опубликованный во вторник утром в Брюсселе, впервые включены имена двух начальников Главного разведывательного управления России, один из которых «был замешан в беспорядках в Славянске», так черным по белому написано в Официальном журнале Евросоюза.

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«Черный список» ЕС, который запрещает выдачу виз для въезда в страны ЕС и замораживает активы на территории ЕС, был расширен в понедельник с 33 до 48 имен «ввиду серьезности ситуации» в Украине, разъясняет Официальный журнал регламент ЕС. Европейских дипломатов беспокоит, что Владимир Путин ведет двойную игру и у него «чешутся руки», чтобы подтолкнуть Украину к гражданской войне, несмотря на обязательства по деэскалации конфликта, которые взяли на себя обе стороны 17 апреля в Женеве.

Евросоюз начал с того, что нанес удар по высшему политическому руководству России, добавив в список руководителей государства, к которым ранее уже были применены санкции, вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя Председателя Государственной Думы РФ Людмилу Швецову, двух политических «тяжеловесов» России, которые сыграли ключевую роль в аннексии Крыма 6 недель назад. Семь из 15 чиновников, имена которых добавили в список во вторник, причастны к событиям на полуострове.

Прямое обвинение ГРУ

Тем не менее, нововведение заключается в другом: на этот раз ЕС решил прямо обвинить российскую армию, в частности ГРУ – «грозную» службу разведки, в увеличении числа столкновений на востоке Украины. Два представителя верхушки военной иерархии России, Валерий Герасимов, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, и Игорь Сергун, начальник Главного разведывательного управления и «ответственный за действия агентов ГРУ в восточной Украине», были включены в «черный список» ЕС.

Несмотря на все обвинения, российские дипломаты и Президент РФ Владимир Путин отрицают прямую причастность к событиям в восточной Украине. Евросоюз, через свой Официальный журнал, заявляет о противоположном. И это послание абсолютно прозрачное: № 15 в «черном списке» – Игорь Стрелков, «офицер Генштаба Вооруженных сил РФ» и «участник столкновений в Славянске». Теперь все ожидают реакцию Кремля…

Для полноты списка, в него добавили 5 лидеров пророссийской войны в Украине: Германа Прокопива, лидера «Луганской гвардии», Валерия Болотова, командира народной армии юго-востока, Сергея Цыплакова, главу «Народного ополчения Донбасса», Андрея Пургина, лидера организации «Донецкая Республика», и, конечно, Дениса Пушилина, лидера пророссийских повстанцев в столице Донбасса.