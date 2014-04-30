Завербованные разведкой РФ украинцы проходили переподготовку в лагере под Феодосией - СБУ

Завербованные российской разведкой граждане Украины проходили переподготовку в военном лагере под Феодосией, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Как сообщается, Служба безопасности Украины проводит расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины в отношении гражданина Украины «К», который работал на иностранную разведку.

Читайте такжеВ Николаеве СБУ разоблачила группу диверсантов, которые планировали осуществить взрыв во время возложения цветов ветеранами в День Победы

В ходе оперативно-следственных действий задержанный сообщил, что в апреле с.г. был завербован сотрудником ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ во время поездки в АР Крым. По его словам, каждый имел возможность приехать и вступить в ряды так называемой «самообороны» Крыма с последующим прохождением подготовки на базе учебного центра морской пехоты под Феодосией. Граждане Украины, которые вступали в незаконные вооруженные формирования, получали по 100 гривен в сутки, а те, кто имел военную подготовку, - в несколько раз больше.

В учебном центре проходили переподготовку граждане Украины и Российской Федерации, где их готовили для ведения диверсионной деятельности на территории Украины. Учебу проводили инструкторы силовых ведомств РФ.

Читайте такжеСБУ задержала двух россиян и белоруса с оружием, которые следовали для помощи сепаратистам в Донецк

По информации СБУ, в выполнение задач иностранной спецслужбы гражданин "К" в период с 6 по 8 апреля во главе группы из 10 лиц принимал участие в сепаратистских мероприятиях в Харьковской области, в том числе связанных с силовым захватом зданий государственных органов власти.

Также пресс-центр предоставляет видео с показаниями этого гражданина: