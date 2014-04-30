Австрия ждет от России выполнения женевских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей и генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом сегодня в Киеве.

“Очень важно внедрять в жизнь женевские договоренности, и мы высоко ценим те шаги, которые были сделаны правительством Украины”, - сказал Курц.

Читайте такжеВеликобритания и Франция в ООН обвинили РФ в невыполнении женевского соглашения и угрожают ужесточить санкцииОн выразил надежду, что Россия предпримет соответствующие шаги и заложники будут выпущены на свободу без каких-либо дополнительных условий.

По словам Курца, Австрия приветствует начало процесса конституционной реформы в Украине. “Мы высоко ценим тот факт, что Украина использует все наработки, все ноу-хау Совета Европы”, - добавил он.