Австрия ждет от России выполнения женевских соглашений
Австрия высоко ценит шаги правительства Украины относительно выполнения женевских договоренностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на совместной пресс-конференции с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей и генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом сегодня в Киеве.
“Очень важно внедрять в жизнь женевские договоренности, и мы высоко ценим те шаги, которые были сделаны правительством Украины”, - сказал Курц.
Читайте такжеВеликобритания и Франция в ООН обвинили РФ в невыполнении женевского соглашения и угрожают ужесточить санкцииОн выразил надежду, что Россия предпримет соответствующие шаги и заложники будут выпущены на свободу без каких-либо дополнительных условий.
По словам Курца, Австрия приветствует начало процесса конституционной реформы в Украине. “Мы высоко ценим тот факт, что Украина использует все наработки, все ноу-хау Совета Европы”, - добавил он.