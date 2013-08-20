В Украине растет количество патриотов (опрос)

Как свидетельствуют переданные УНИАН результаты последнего исследования Социологической группы «Рейтинг», в частности, 40% опрошенных однозначно характеризуют себя как патриоты, еще 41% – скорее да, чем нет. Вместе с тем 13% опрошенных не считают себя патриотами. Еще 5% – не смогли определиться.

Таким образом, отмечают социологи, на протяжении последнего года количество людей, которые считают себя патриотами, не изменились (в августе 2012 года 40% опрошенных однозначно характеризовали себя как патриоты, еще 42% – скорее да, чем нет).

Если же говорить о более длинной динамике, то, скажем, с 2010 года количество людей, которые считают себя патриотами, несколько возросло. Так, в сентябре 2010 года только 31% опрошенных однозначно характеризовали себя патриотами, еще 45% – скорее да, чем нет. В целом количество опрошенных, которые считают себя патриотами своей страны, возросло с 77 до 81%.

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Интересно, что большими патриотами себя считают самые старшие и самые молодые респонденты. В то же время, чем старше респонденты, тем меньше они поддерживают Независимость Украины. Следовательно, часть респондентов, называя себя патриотами своей страны, не имеют в виду независимую Украину, и больше таких именно среди старших людей.

*** Сроки проведения исследования: 9-18 августа 2013 г. Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно с опросником (face to face).

Погрешность репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 2,2%, для значений, близких к 30%, - не больше 2%, для значений, близких к 10%, - не больше 1,3%, для значений, близких к 5%, - не больше 1%.