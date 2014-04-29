Азаров продает свой особняк в Конча-Заспе - СМИ

Хозяева не появляются в доме, как говорят местные, с начала Майдана, хотя строительство на территории продолжается. "Дом продается через фирму. Мы охраняем участок", - все, что сообщила охрана корреспондентам ТСН.

О продаже имения бывшего премьер-министра столичные риэлторы, специализирующиеся на недвижимости в кооперативе "Южный", не слышали. Говорят, здесь официально продается лишь два дома, один - через дорогу от Азарова, можно купить за $ 5 млн.

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Охрана советует обращаться по всем вопросам к регионалу Григорию Смитюху.

"По всем вопросам обращайтесь к товарищу Смитюху, есть такой. Он нанял охрану, мы ему подчинены", - говорит охранник.

Григорий Смитюх и его родственники, говорят, тоже есть в списках застройщиков этой территории. Однако вопрос о соседе Азарова регионала раздражает.

"Я не отвечаю за кого-то и за кооператив в том числе. Я отвечаю в Верховной Раде как народный депутат. Я вам скажу таким образом: занимайтесь проблемами государства и воспитания в государстве нормальной, сознательной позиции, а не ищите непонятно чего", - сказал Смитюх.

Еще 10 лет назад на этом месте была база отдыха Кабмина. Почти 12 гектаров кооператив "Южный" выкупил у государства всего за 33 тысячи гривен.

В списках новых владельцев земли был и сын Азарова - Алексей. Местные говорят, что во времена премьерства Азарова проход к воде вообще перекрыли.

Простые жители Конча-Заспы направили десятки обращений к властным структурам. Однако столичные строительные инспекторы пообещали ТСН наведаться в Кончу-Заспу, где расположена резиденция Азарова, уже через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр Николай Азаров объявлен в розыск за злоупотребление властью.