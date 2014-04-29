Сепаратисты угрожают захватить ТРК в Луганске

Луганские кабельные операторы опасаются захвата местной телерадиокомпании и радиотелевизионного передающего центра.

Об этом сообщила экс-заместитель председателя Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак в своем Twitter.

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"Луганские кабельщики предупреждают об угрозах захвата в Луганске ОГТК и РТПЦ так называемой "армией Юго-Востока" сегодня после 14:00", - написала Мудрак.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля сепаратисты захватили помещение Донецкой государственной областной телерадиокомпании и подняли над зданием флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики.