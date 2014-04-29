В Донецке задержали наиболее агрессивных участников нападения на мирный митинг

На данный момент правоохранителями задержаны 8 агрессивно настроенных участников столкновения, которое вчера произошло между сепаратистами и проукраинскими активистами в Донецке.

Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Донецкой области.

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"Решается вопрос о правовой квалификации их (участников конфликта - УНИАН) действий, - говорится в сообщении. - Благодаря правильным действиям сотрудников милиции, удалось избежать более серьезных последствий столкновения людей с полярными взглядами".

Напомним, вчера, 28.04.2014 г., в Донецке в 18.00 возле РСК "Олимпийский" начался митинг "За единую Украину", в котором приняло участие около 1000 человек. После митинга его участники пошли колонной в сторону ТЦ "Донецк-Сити". На пересечении улиц Артема и Панфилова на них напали пророссийские активисты, прибывшие из Донецкой ОГА.

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Во время столкновения с обеих сторон пострадало 14 человек, 4 из них госпитализированы.

Легкие ранения получил и заместитель начальника Донецкого горуправления милиции подполковник Николай Крюченко, который схватил брошенное в сторону колонны самодельное взрывное устройство и отбросил прочь, чтобы никто из людей не пострадал.