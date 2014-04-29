В Донецке открылось консульство Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным польского МИД, консульство будет обслуживать жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

"Консульство в Донецке является самым молодым представительством в Украине. Подготовительные работы продолжались с прошлого года, теперь оно начнет выдавать визы", - говорится в сообщении.

Генеральный консул в Донецке Якуб Волашевич сообщил во время церемонии открытия, что также консульство будет оказывать помощь польским гражданам.

Он отметил, что в трех вышеупомянутых областях живут от 8 до 15 тыс. поляков, а по неофициальным данным, их может быть даже в несколько раз больше.

Читайте такжеБольше всего долгосрочных шенгенских виз украинцам выдают Словакия, Венгрия и ПольшаКак сообщал УНИАН, в марте Польша эвакуировала сотрудников консульства в Севастополе после захвата Крыма Россией и официально не сообщала о дальнейших планах относительно этого представительства.

В Украине действуют польские консульства в Киеве, Луцке, Харькове, Одессе, Виннице, а также во Львове, которое традиционно выдает почти половину всех польских виз.

В прошлом году Польша, которая постоянно выдает украинцам наибольшее количество виз среди всех государств шенгенской зоны, выдала свыше 720 тыс. виз (+12% к предыдущему году).