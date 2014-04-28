NYT: В случае интервенции в Украину, Россия проиграет намного больше, чем выиграет

Об этом говорится в аналитической статье Нейла МакФаркухара под названием «В случае интервенции в Украину, Россия проиграет намного больше, чем выиграет» в газете The New York Times.

Читайте такжеNYT: США предпринимают более жесткие меры против России, чем европейские союзники

Тысячи российских солдат проводят учения возле украинских границ. Российские реактивные истребители угрожают вторжением в украинское воздушное пространство. Украинские власти предупредили о том, что пересечение границы солдатами будет считаться вторжением. В это же время в восточной Украине продолжается антитеррористическая операция, а Вашингтон и Москва продолжают обмениваться всё более жесткими взаимными обвинениями. Появились первые жертвы.

Генерал Филип Бридлав, главнокомандующий войсками НАТО в Европе, заявил, что Россия может захватить восточную Украину за 3-5 дней. Другими словами, Россия могла бы практически моментально достичь своей цели и сделать Украину слабой и нейтральной страной.

Но случится ли это?

На первый взгляд у Президента России Владимира Путина есть серьезные причины отправить танки: ему нужно разделить Украину до выборов, которые пройдут 25 мая и приведут к власти новое правительство; отобрать территории, которые входили в состав России; получить прямой доступ к природным ресурсам и заводам, которые имели огромное значение для военной промышленности в советские времена. А аннексия Крыма сделала его чрезвычайно популярным в России.

Тем не менее, причины, которые останавливают Путина от дальнейшей интервенции, намного серьезнее, и их больше: стоимость удержания оккупационной армии, ответственность за благосостояние еще нескольких миллионов человек; последствия, которые будут иметь новые санкции Запада на итак ослабевшую российскую экономику; значительные потери среди российских военных вследствие мятежей в восточной Украине; новая категорически антироссийская западная часть Украины; и, вероятно, положение страны-изгоя.

На весах негативные последствия перевесили бы позитивные, говорят аналитики.

«Военная интервенция с точки зрения Путина – это План Б», – рассказал Марк Галеотти, профессор университета Нью-Йорка и эксперт в вопросе военных сил России. «Эту возможность не отбрасывают, но это не лучший исход».

Путину выгоднее поддерживать повстанцев издалека, чтобы не позволить стабилизировать ситуацию в Украине, что дало бы ей возможность вступить в ЕС, или, еще хуже, в НАТО. Эту тактику Россия успешно использовала ранее при попытках бывших советских республик сблизиться с Западом.

Несмотря на это, каждое заявление о следующем шаге России начинается с больших угроз. Мало кто мог предположить, что Путин захватит Крым за несколько недель. «Никто, включая самого Путина, не знает, каким может быть его следующий шаг», – говорят эксперты из Королевского объединенного института оборонных исследований, британского аналитического центра по оборонным вопросам.

Есть признаки того, что Россия готова к наступлению.

В четверг украинские власти начали проведение антитеррористической операции, с целью освобождения правительственных зданий в 10 городах на востоке страны. На это Россия ответила широкомасштабными военными учениями возле украинских границ, при этом Пентагон насчитал 6 случаев нарушения воздушного пространства Украины, что Россия, конечно, опровергла.

Владимир Путин приводил исторические аргументы для захвата Крыма. Недавно он использовал тот же дискурс, говоря про юго-восточную Украину. Как он отметил, большая часть этой территории называлась Новороссией в царские времена. Права этнических россиян, которых там проживают, должны быть защищены, сказал Президент РФ.

Значительная часть российских военных средств, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, механизмов для кораблей военно-морского флота, двигателей для реактивных самолетов и вертолетов, производятся в восточной Украине. Владислав Зубок, эксперт в вопросе «холодной войны» в Лондонской школе экономики, который занимался исследованием распада Советского Союза в 1991 г., рассказал, что высокие чиновники СССР были в панике из-за перспективы потерять Крым и промышленный центр Украины. Таким образом, нынешний кризис имеет глубокие корни.

Возможно, более значительным прецедентом, по мнению профессора Зубка, были военные маневры, без вторжения, которые долгое время рекомендовал использовать КГБ для дестабилизации беспокойных соседей. Россия использовала эту тактику в Берлине в 1958 г., а в Польше во время восстаний «Солидарности» в 1980-81 гг. Если Москва выбрала эту же стратегию и сейчас, то вторжение не является неизбежным, сказал он.

Главная причина против вторжения – угроза процветанию России, которую Владимир Путин восстановил.

«Путину придется объяснять, зачем он рискует привлечь новые санкции и начать войну, и как он сможет улучшить жизнь еще 7 миллионов человек», – сказал профессор Зубок. «Как он сможет это сделать и при этом поддерживать стандарты жизни всех россиян?» Он бы сказал: «Сейчас всё, что мы делаем, это всё для нашей родины. Время затянуть пояса».

Последствия после аннексии Крыма подтолкнули Россию к значительному экономическому спаду. Произошел большой отток капитала. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s опустило кредитный рейтинг России почти до самого низкого статуса.

На Путина и его ближайшее окружение не сильно повлияли санкции в виде запрета на въезд в западные страны и замораживания счетов после аннексии Крыма. Но угроза намного большей экономической блокады, санкций против целых секторов экономики, которые могут последовать за вторжением в Украину, совсем другое дело.

«Сценарий такой же, как был в Иране», – сказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». «Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы вводить войска на территорию Украины», – добавил он.

Кроме экономических проблем, тот факт, что славяне будут убивать славян, быстро заставит россиян задуматься о необходимости вторжения. Хотя украинская армия и слабая, она насчитывает всего 70 тыс. человек, у страны осталась память успешных партизанских движений. По словам Коротченка, Россия, скорее всего, введет свои войска в качестве миротворческой силы, если украинские военные будут совершать массовые убийства.

Местные жители востока Украины довольно враждебно настроены к действиям России. По результатам опросов, проведенных в восточных регионах, только треть населения поддерживает присоединение к России.

В Крыму российских военных встречали довольно тепло, и им было необходимо контролировать только Перекопский перешеек, чтобы отделить Крым от Украины. На востоке Украины, если 40 тыс. российских военных захотят расположиться прямо на границах, скорее всего, на них будут нападать. Россия также понесёт ответственность за наплыв беженцев.

«Невозможно оккупировать этот регион только с помощью «зеленых человечков»», – считает Александр Гольц, независимый российский военный обозреватель. «Вы победите украинцев, и что дальше? Придется устанавливать новую границу. Вам понадобится не 40 тыс., а 140 тыс. солдат».

В конце концов, считает аналитик, намного эффективнее, да и дешевле, для России понемногу разжигать конфликт.

Таким образом Владимир Путин достигнет нужной цели: ситуация в Украине будет оставаться неспокойной, что сделает ее в итоге непривлекательным партнером для Евросоюза и НАТО. Россия уже применяла этот сценарий в Грузии и Молдове.

«Это вторжение без танков», – сказал Клифф Купчан, эксперт Евразийской группы в Вашингтоне. «Это его длинная игра. Я думаю, он попробует использовать этот сценарий до вторжения».