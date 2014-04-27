В Славянске освободили одного из восьми инспекторов ОБСЕ - СМИ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение фотографа АР, который видел, как освобожденный инспектор сел в машину с представителем миссии ОБСЕ и поехал, передает Украинская правда.

Читайте такжеВ Киев срочно вылетает генеральный секретарь ОБСЕ

Как известно, ранее в Славянске прошла пресс-конференция, на которой присутствовали все захваченные "военнопленные" инспекторы ОБСЕ, как их называет "народный мэр" вячеслав Пономарев.

Судьба пяти украинских военных, которые были задержаны вместе с инспекторами ОБСЕ 25 апреля, до сих пор неизвестна.