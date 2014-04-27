В Славянске освободили одного из восьми инспекторов ОБСЕ - СМИ
20:13, 27 апреля 2014Политика
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Один из восьми задержанных военных инспекторов, которые были задержаны 25 апреля возле Славянске, освобожден.
Одного из представителей освободили / REUTERS
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение фотографа АР, который видел, как освобожденный инспектор сел в машину с представителем миссии ОБСЕ и поехал, передает Украинская правда.
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Как известно, ранее в Славянске прошла пресс-конференция, на которой присутствовали все захваченные "военнопленные" инспекторы ОБСЕ, как их называет "народный мэр" вячеслав Пономарев.
Судьба пяти украинских военных, которые были задержаны вместе с инспекторами ОБСЕ 25 апреля, до сих пор неизвестна.
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