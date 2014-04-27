Лавров призвал США помочь освободить лидеров сепаратистов на юго-востоке Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет о необходимости «прекращения военной операции против участников протестов» на востоке Украины.

Об этом он сказал в состоявшемся по американской инициативе телефонном разговоре с государственным секретарем США Джоном Керри, сообщает сайт МИД России.

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Лавров подчеркнул «необходимость срочных мер по деэскалации ситуации в Украине, прежде всего прекращения военной операции против участников протестов и пресечения агрессивных действий ультранационалистов из «Правого сектора». Он вновь заострил проблему политзаключенных, призвав США использовать свое влияние для освобождения арестованных лидеров протестного движения на юго-востоке Украины. Внимание госсекретаря было привлечено к предложениям Партии регионов и общественных движений юго-востока относительно начала общеукраинского национального диалога и конституционной реформы», - говорится в сообщении.

Керри заверил, что Вашингтон будет стремиться использовать свои возможности для побуждения властей в Киеве к конкретным шагам по снижению напряженности, и выразил надежду, что юго-восточные регионы ответят на эти шаги взаимностью.

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Стороны обсудили также предпринимаемые меры по урегулированию ситуации с задержанием военных наблюдателей европейских стран, которые прибыли в Украину по приглашению киевских властей в рамках процедур, предусмотренных Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и направились на юго-восток «без должного уведомления общественных структур, контролирующих обстановку на местах», отмечает МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.

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17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, захватившие правительственные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия. Однако Россия не выполняет эти договоренности.

24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в пограничных с Украиной районах.

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24 апреля президент США Барак Обама обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США переворачивают Женевские соглашения по урегулированию ситуации в Украине «с ног на голову», а американская пропаганда пытается «оболгать» Россию.

25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

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Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин сообщил, что Россия выступает за скорейшее освобождение военных экспертов. По его словам, «если их задержали, то это не будет способствовать разрядке напряженности на месте, деэскалации конфликта это не поможет».