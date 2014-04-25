Керри резко обвинил Россию в невыполнении женевских обязательств

Джон Керри заявил, что невозможно разрешить кризис, если этого хочет только одна сторона.

"За семь дней Россия не предприняла ни одного шага в правильном направлении. Ни один представитель российских властей публично не призвал сепаратистов поддержать женевское соглашение, сложить оружие и освободить здания. Они не призвали их к этим действиям", — сказал Керри, выступая со специальным заявлением по Украине.

В то же время, по его словам, с самого первого дня украинские власти начали работать над тем, чтобы соблюсти условия Женевского соглашения.

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Мир стал свидетелем того, что Россия, в то же время, прикладывает усилия к тому, чтобы отвлечь и ввести в заблуждение общественность, продолжил Керри. Россия продолжает координировать и финансировать сепаратистские движения на востоке Украины, делая при этом не соотвествующие действительности заявления.

По мнению госсекретаря, сославшегося на данные наблюдателей, до того, как Россия начала эскалацию, в регионе не было масштабных проявлений насилия.

Керри сказал, что Россия пытается заниматься саботажем демократического процесса в Украине:

«Если Россия продолжит движение в том же направлении, это будет не только серьезной, но и дорогостоящей ошибкой».

«Окно для изменения курса закрывается», и если Россия продолжит движение прежним путем, США и Европа сделают все, чтобы Москва заплатила высокую цену.

«Мы готовы действовать», – подчеркнул Джон Керри.

По материалам РИА Новости, Голос Америки