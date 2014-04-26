Террористы хотят использовать захваченных представителей ОБСЕ в качестве «живого щита» - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в спецслужбе, похищение военных экспертов ОБСЕ было спланировано и осуществлено под руководством офицера российского спецназа Игоря Стрелкова, а непосредственными исполнителями стали диверсанты по прозвищам «Терец» и «Абвер».

По данным СБУ, захваченных представителей ОБСЕ удерживают в подвальном помещении штаба террористов. Среди задержанных есть человек, который нуждается в неотложной медицинской помощи, но террористы отказываются пропустить врачей и не предоставляют заложниками помощь.Читайте такжеРоссия: ответственность за безопасность экспертов ОБСЕ лежит на Украине

Также сами террористы заявляют, что свои действия они согласовывают с российской стороной, сообщили в СБУ.

В связи с этим украинская сторона в очередной раз подчеркивает крайнюю необходимость, чтобы Российская Федерация официально отмежевалась и осудила террористические действия в Славянске, поддержала как член ОБСЕ безотлагательное и безусловное освобождение заложников, предоставление им медицинской и другой помощи.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в 11.40 на въезде в г. Славянск неизвестные остановили автобус с 13 пассажирами. Среди них были 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель транспортного средства. По последней информации, захваченные находятся в помещении УСБУ.

Вечером 25 апреля самопровозглашенный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев признал, что его бойцы "задержали" группу наблюдателей ОБСЕ.

По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.Читайте такжеСепаратисты назвали военных инспекторов ОБСЕ "шпионами" и не собираются их отпускать - СМИ

Сегодня, 26 апреля, ополченцы Славянска заявили, что пока не собираются отпускать иностранных военных наблюдателей, потому что считают их "шпионами".

Также ополченцы заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин заявил, что Россия выступает за скорое освобождение военных экспертов государств ОБСЕ.Читайте такжеСША призвали освободить представителей ОБСЕ в Украине

«Считаем, что этих людей нужно как можно скорее освободить. Россия как член ОБСЕ будет предпринимать в этом деле все возможные шаги», - сказал Келин.

По его словам, «если их задержали, то это не будет способствовать разрядке напряженности на месте, деэскалации конфликта это не поможет».