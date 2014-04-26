Цареву отказали в дебатах через телемост

В ответ на это руководство "УТ-1" сообщило ему, что национальная телекомпания не имеет такой возможности.

Об этом Царев написал на своей странице в Facebook.

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"Я единственный кандидат в президенты, с которого сняли госохрану. Я согласился участвовать в теледебатах на УТ-1 через телемост. И получил ответ, что национальная телекомпания не имеет такой возможности. Жаль. Потому что это был шанс донести позицию жителей Юго-востока до власти и всей Украины", - заявил он.