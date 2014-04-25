Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский предлагает создать Совет губернаторов Юго-Востока Украины.

Об этом говорится в обращении Коломойского к председателям ОГА Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Сегодня наша страна переживает самый тяжелый за годы Независимости период. В результате цепи политических событий, в том числе, инспирированных извне, над Украиной нависла реальная угроза утраты территориальной целостности. Поскольку сценарии по воплощению этой угрозы разыгрываются, в первую очередь, в юго-восточных областях, назрела необходимость создания координирующего органа для согласованной и эффективной работы губернаторов указанных территорий.

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Предлагаю в ближайшее время создать Совет губернаторов Юго-Востока Украины с включением в него председателей ОГА Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей", - отмечает губернатор Днепропетровской области.

По его мнению: "Главная задача Совета – создание необходимых условий для проведения 25 мая 2014 года прозрачных и честных выборов Президента Украины под контролем международных наблюдателей".

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Рабочим органом Совета в обращении предлагается сделать Штаб территориальной обороны юго-восточных областей со штаб-квартирой в Днепропетровске. В рамках Штаба действия местных властей будут координироваться с СБУ и МВД в рамках борьбы с сепаратизмом и диверсионной деятельностью незаконных силовых структур.

Коломойский также предполагает, что "члены Совета смогут выработать согласованные предложения по децентрализации власти в Украине, повышению роли органов местного самоуправления как основы для гармонизации отношений между центром и регионами. Предложения могут быть оформлены в виде проекта новой редакции Конституции Украины".

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"Негативные тенденции в юго-восточных областях имеют схожую природу, но преодолеваются по-разному. В рамках Совета губернаторы получат возможность обменяться успешным опытом нормализации обстановки на вверенной территории, сформулировать взаимоприемлемые принципы ведения общественного диалога, консолидировать население вокруг общих ценностей свободы и демократии», - говорится в обращении Коломойского.