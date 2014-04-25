На Донетчине пропала связь с миссией ОБСЕ, их могли захватить террористы - МИД
В Донецкой области пропала связь с членами миссии ОБСЕ, по предварительной информации, их могли захватить террористы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
"Только что мы получили информацию, что в Донецкой области пропала связь с членами военной верификационной миссии ОБСЕ, которая находилась в Украине согласно Венскому документу", - сказал Перебыйнис.
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По его словам, по предварительной информации, их могли захватить террористы, и эта информация сейчас проверяется.
"Если это подтвердится, то речь идет о вопиющем преступлении со стороны террористов против принципов ОБСЕ, которое не останется без адекватной реакции со стороны Украины и международного сообщества", - заявил Перебыйнис.