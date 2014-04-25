На Донетчине пропала связь с миссией ОБСЕ, их могли захватить террористы - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Только что мы получили информацию, что в Донецкой области пропала связь с членами военной верификационной миссии ОБСЕ, которая находилась в Украине согласно Венскому документу", - сказал Перебыйнис.

Читайте такжеНачальник антитеррористической операции заявил, что спецназ не будет штурмовать Славянск

По его словам, по предварительной информации, их могли захватить террористы, и эта информация сейчас проверяется.

"Если это подтвердится, то речь идет о вопиющем преступлении со стороны террористов против принципов ОБСЕ, которое не останется без адекватной реакции со стороны Украины и международного сообщества", - заявил Перебыйнис.