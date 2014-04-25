Николаев предлагают сделать базой ВМС Украины

Николаевский городской совет предлагает разместить части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в их городе.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты городского совета на сессии 25 апреля приняли решение обратиться с таким предложением к исполняющему обязанности Президента Украины Александру Турчинову, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины.

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов (всего в горсовете 90 депутатов).

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"Депутатский корпус Николаевского городского совета на основании коллективного обращения руководителей общественных организаций ветеранов Вооруженных Сил и силовых структур Николаевской области, осознавая стратегическую важность Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности нашего государства, обращается с предложением об определении соответствующими нормативными документами местом постоянной дислокации частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины город Николаев", - сказано в обращении.

Исторические условия, выгодное географическое положение, развитая инфраструктура по ремонту и техническому обслуживанию кораблей, богатые военные традиции города и прочные военно-шефские связи общественности и трудовых коллективов города с военнослужащими ВМС ВСУ способствуют принятию соответствующего решения - уверены депутаты.

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"Николаев, родившийся более 220 лет назад как судостроительная верфь, за годы своего существования стал одним из мировых центров кораблестроения, на территории города почти сто лет размещался штаб флота, морская душа города живет в названиях улиц, в сотнях построенных на николаевских заводах кораблей", - сказано в обращении.

Депутатский корпус Николаевского городского совета, общественность города обещают сделать все необходимое для создания условий по размещению и деятельности частей и подразделений ВМС ВСУ.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

В связи с оккупацией Крыма российскими военными, Украина осталась без основной базы базирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил. В настоящее время, согласно достигнутым договоренностям между военными ведомствами Украины и Российской Федерации, проходит передислокация в Одессу заблокированных и захваченных в Крыму украинских кораблей. В целом Украине российской стороной должны быть возвращены 70 кораблей и судов.