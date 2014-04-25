The Guardian: Россия может совершить «очень дорогостоящую ошибку»

Как сообщается в редакционной статье под названием «Россия может совершить «очень дорогостоящую ошибку», если не начнет урегулирование кризиса в Украине» в газете The Guardian, Госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в невыполнении взятых на себя обязательств по деэскалации конфликта в Украине.

В четверг Джон Керри заявил, в довольно бескомпромиссной манере, что если Россия не предпримет немедленные меры для урегулирования ситуации, у Вашингтона не останется другого выбора кроме как ввести дополнительные санкции. По его словам, это станет серьезной и «дорогостоящей ошибкой».

Президент США Барак Обама проведет переговоры с лидерами европейских стран в пятницу, чтобы попытаться убедить ЕС также ввести санкции против России, как сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что Барак Обама проведет телефонную конференцию с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, Президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Маттео Ренци, чтобы обсудить эти вопросы.

Заявление Керри прозвучало в разгар словестной войны между США и Россией, которые не перестают обмениваться всё более жесткими обвинениями в эскалации украинского кризиса.

США заявляют, что после аннексии Крыма Россия продолжает разжигать конфликт и подогревать сепаратистские настроения на востоке Украины. Россия же обвиняет Соединенные Штаты в том, что они помогают украинскому правительству проводить «антироссийскую» политику.

США обвинили Россию в невыполнении Женевских договоренностей после столкновений между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами в среду ночью, которые представители обеих стран объяснили совершенно по-разному.

В Госдепартаменте США заявили, что не увидели никаких признаков того, что Россия собирается выполнять обязательства, которые она взяла на себя во время встречи в Женеве.

«После переговоров в Женеве Россия не только не оказала поддержку в деэскалации украинского кризиса, но и, наоборот, сама активно разжигала конфликт в восточной Украине, используя пропаганду», – заявила официальный представитель Госдепартамента США Ен Псаки.

«После встречи в Женеве Джон Керри шесть раз разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и тот ни разу не взял на себя ответственность за выполнение договоренностей. Но он зашел слишком далеко, когда сказал, что Женевские соглашения не требуют никаких действий от России».

В четверг американские чиновники в Вашингтоне жестко раскритиковали заявления России по поводу столкновений сепаратистов с украинскими военными, что увеличило напряжение между двумя противниками в этой холодной войне до опасного уровня.

«Россияне постоянно искривляют факты и подают свою интерпретацию событий», – сказала Ен Псаки.

«На самом деле вчера ночью примерно 70 сепаратистов напали на склад с оружием в Донецке. После атаки украинские военные попытались убрать блокпост сепаратистов, который находился между складом с оружием и Славянском … сепаратисты применили силу», – добавила она.

В то время как Владимир Путин обвинил правительство Украины в совершении преступления против своего народа, Вашингтон поддержал действия украинских властей.

«Украина возобновила действия по восстановлению порядка после убийства депутата Владимира Рыбака, похищения журналистов и других провокаций. Были совершены нападения на воинские части и военных, украинское правительство работает над возобновлением порядка», – сказала Ен Псаки.

«Госдепартамент отказался комментировать или подтверждать информацию о передвижениях российских войск, в том числе о возможном вторжении трех вертолетов, но любое продвижение на территорию Украины будет серьезной ошибкой», – добавила она.