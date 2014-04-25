В Славянске пропали три предпринимателя - СМИ

Об этом рассказала жена одного из пропавших Муниципальной газете.

«Мой муж, Тимофей Мураховский, со своими двумя коллегами, Губой Андреем и Аликиным Сергеем, вчера при поездке в Харьков исчезли. По оперативным данным их телефоны вчера отсканировались в здании Славянского СБУ, находящегося под контролем сепаратистов, по адресу Славянск, Ул. Карла Маркса, 32. Предположительно, все трое находятся в заложниках. Готова предоставить информацию всем заинтересованным СМИ. Очень нужна широчайшая огласка!!! Мой контактный телефон 0505573322 Лариса», - говорится в ее сообщении, размещенном в соцсетях.

По словам Ларисы, ни ее муж, ни его коллеги не имеют никакого отношения к политике. Они занимаются перевозками и ехали сугубо в деловую поездку.