Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание

10:00, 25 апреля 2014
Политика
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Кабинет министров Украины проведет внеочередное заседание 25 апреля.

кабмин

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Заседание начнется в 11:00. 

Напоминим, Кабмин ожидает утверждения программы сотрудничества с МВФ до конца месяца, объем финансирования обсуждается на уровне 17 млрд долл. Кроме этого, кабинет министров готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн.

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