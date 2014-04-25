Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание
10:00, 25 апреля 2014Политика
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Кабинет министров Украины проведет внеочередное заседание 25 апреля.
Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Заседание начнется в 11:00.
Напоминим, Кабмин ожидает утверждения программы сотрудничества с МВФ до конца месяца, объем финансирования обсуждается на уровне 17 млрд долл. Кроме этого, кабинет министров готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн.
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