Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Заседание начнется в 11:00.

Напоминим, Кабмин ожидает утверждения программы сотрудничества с МВФ до конца месяца, объем финансирования обсуждается на уровне 17 млрд долл. Кроме этого, кабинет министров готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн.