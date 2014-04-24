Немцов: Танки НАТО будут стоять под Харьковом и войдут в Беларусь

"Своей непродуманной агрессивной политикой Путин начал холодную войну с Западом и Украиной. Начав войну на материковой части Украины, Россия сейчас оказалась в полной международной изоляции. Это оттолкнуло украинский народ, который все больше смотрит в сторону НАТО. При таком положении вещей военные базы с танками НАТО могут оказаться где-нибудь под Харьковом, а возможно, войдут и в Беларусь", – заявил он в комментарии Gordonua.com.

Российский политик убежден, что выиграть эту холодную войну Путину не удастся, поскольку, в отличие от предыдущей холодной войны, силы противоборствующих сторон слишком неравны.

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"В отличие от предыдущей холодной войны, сейчас нет экономического паритета. Экономика России в разы слабее экономики западных стран и Китая. Денег не хватает даже на лечение онкобольных детей в Ярославской области. Поэтому авантюрная политика Путина приведет к краху его режима", – заключил Борис Немцов.

В своем Facebook Немцов иронично прокомментировал позицию президента РФ Владимира Путина, который заявил, что использование украинской армии против сепаратистов – это преступление.

"А когда он (Путин. – Gordonua.com) вводил войска в 1999 в Чечню и Дагестан, чтобы победить сепаратизм, это как называлось? Преступление или антитеррористическая операция?" – спрашивает политик.