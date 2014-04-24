СМИ: Тимошенко и Янукович хотели создать президентско-премьерский "тандем" до 2029 года

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на найденные в Межигорье документы - проект договора о сотрудничестве между двумя политиками .

Договоренности предусматривали полное разделение власти между Януковичем и Тимошенко до 2029 года, участие в выборах единым списком Партии регионов и "Батькивщины", а также внесение изменений в Конституцию для избрания президента в парламенте и возможное провозглашение импичмента Ющенко, сообщает издание.

Так, в документах, которые цитирует УП, сказано, что "Стороны берут обязательства на очередных или внеочередных выборах президента Украины в 2009-2010 годах выбрать в Верховной Раде представителя стороны 1 (Янукович - ред.). Представитель стороны 2 - действующий премьер-министр (Тимошенко - ред.) занимает должность до избрания Верховной Рады в марте-июле 2014 года".

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"Стороны берут обязательства избрать президентом Украины в 2014 году в Верховной Раде представителя стороны 1 (члена Партии регионов - ред.).

Стороны берут обязательства избрать на должность премьер-министра Украины в Верховной Раде в 2014 году представителя стороны 2 (члена блока Тимошенко - ред.).

Стороны берут обязательства избрать президентом Украины в 2019 и 2024 годах в Верховной Раде представителя стороны 2 (члена блока Тимошенко - ред.).

Стороны берут обязательства избрать на должность премьер-министра Украины в Верховной Раде в 2019 и 2024 годах представителя стороны 1 (члена Партии регионов - ред.)", - сказано в документе.

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"Подобные сделки никогда не заключаются письменно. Потому что надо быть абсолютно ненормальным, чтобы выложить такие вещи на бумаге", - написала она в комментарии УП.

Также она назвала документы "абсолютной глупостью", которая "занесена в "Межгорье", так сказать, немного позже, чем оттуда сбежал Янукович".