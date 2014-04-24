Телеканалы требуют прекратить преследование журналистов и наладить вещание на востоке

Руководители телеканалов обращаются к и.о. Президента Александра Турчинова с требованием выполнения законодательства Украины относительно защиты прав журналистов, а именно обеспечить безопасность работы журналистов в отдельных городах на востоке страны силами сотрудников Службы Безопасности Украины, а также обеспечить бесперебойное вещание в восточных регионах страны.

Читайте такжеТелебашню в Краматорске обесточили, сепаратисты покинули объект «В последнее время профессия журналиста стала одной из самых опасных. Журналисты и операторы телекомпаний при исполнении служебных обязанностей в отдельных городах на востоке страны все чаще сталкиваются с нарушением своих прав на достоверное и объективное освещение событий. Мы убеждены, что особенно в кризисной для страны ситуации и состоянии информационной войны, нужно больше внимания уделять обеспечению безопасности журналистам и способствовать их профессиональной деятельности. Также для донесения населению Украины оперативной информации о событиях в стране необходимо обеспечить стабильное ТВ вещание путем организации надлежащего контроля доступа к ТВ ретрансляторям и коммуникациям, обеспечивающих функционирование ретрансляторов. Это первоочередные и необходимые условия для реализации конституционного права граждан на информацию», - говорится в письме к и.о. Президента Александру Турчинову.

Телеканалы предлагают всем представителям СМИ обратиться к и.о. Президента Украины с соответствующими требованиями.