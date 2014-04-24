Россия на Перекопе строит новую "Берлинскую стену" - Огрызко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, пишет Gazeta.ua.

В частности, Огрызко отметил, что сейчас фактически продолжается фаза построения новой "Берлинской стены".

"Вот только вопрос для Москвы: они еще не решили, где она будет проходить — по территории восточных областей Украины, через центр Украины или ограничится Крымом", - подчеркнул экс-министр.

По его словам, Россия таким образом начинает окапываться.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия продолжает минировать так называемую границу с Украиной со стороны Крымского полуострова.

Директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис заявил, что ведомство возмущено такими действиями российской стороны.

По словам дипломата, данные намерения российской стороны в министерстве расценивают как очередной шаг на пути закрепления аннексии Крыма и как свидетельство грубого нарушения Россией норм международного права, в частности об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах.