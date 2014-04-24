На блок-постах возле Славянска стоят вооруженные чеченцы - очевидец

Об этом на пресс-конференции рассказала жена убитого депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака Елена Рыбак. сообщают Новости Донбасса.

По ее словам, во вторник эти люди не пустили ее в город на опознание тела мужа.

"Там стоят люди с автоматами, люди чеченской национальности, говорят с акцентом, с бородами. Мост был под охраной этих людей", - заявила она.

В среду ей удалось попасть на опознание.

Читайте такжеК убийству депутата горсовета Горловки причастны офицеры российского спецназа - СБУ

Как известно, в милиции подтвердили, что тело одного из двух погибших, обнаруженных в реке Торец возле пгт. Райгородок Донецкой области, принадлежит депутату Горловского горсовета от партии "Батькивщина" Владимиру Рыбаку.