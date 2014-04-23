ЦИК и СБУ закрыли доступ к госреестру избирателей на Донетчине, чтобы спасти сотрудников

Об этом УНИАН рассказал и.о. руководителя службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

"СБУ и ЦИК заблокировала доступ к тем отделам ведения Госреестра, в которых сейчас сложная ситуация. Это - совместные действия двух ведомств. СБУ и ЦИК исходили из соображений безопасности, поскольку на местах работникам в настоящее время просто опасно выходить на работу, и на всякий случай доступ был закрыт", - отметил Стельмах.

Читайте такжеСБУ ограничила доступ к Госреестру избирателей в Донецкой области"Однако это никак не повлияет на обработку данных, поступающих в Государственный реестр", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, в пресс-центре СБУ сообщили, что сотрудники СБУ совместно с сотрудниками ЦИК воспрепятствовали попыткам получить незаконный доступ к информационным базам данных Госреестра избирателей с целью обеспечения проведения так называемого референдума в Донецкой области.

По словам сотрудника пресс-центра СБУ Екатерины Косаревой, отделение Госреестра избирателей отключены от общегосударственного реестра в городах Славянск, Енакиево, Снежное, Амвросиевка и Краматорск Донецкой области, в которых к реестрам пытались получить доступ вооруженные лица.

Как известно, с 6 апреля вооруженные лица захватили ряд админзданий в некоторых городах Донецкой области и требуют провести референдум о статусе региона.