Военные восстановили боеспособность обстрелянного над Славянском самолета

Боеспособность самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который неизвестные обстреляли над Славянском, полностью восстановлена.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль.

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«Благодаря профессиональным действиям военных летчиков посадку на аэродроме базирования им удалось осуществить без последствий. После проведения детального обследования и диагностики, по состоянию на вечер 22 апреля, боеспособность самолета Воздушных сил ВС Украины была полностью восстановлена», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 22 апреля, над Славянском неизвестные обстреляли из стрелкового оружия самолет Воздушных сил ВСУ Ан-30, который осуществлял наблюдательный полет.

После атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве.