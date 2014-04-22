Обвиняемого в измене экс-командующего ВМС Украины Березовского объявили в розыск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, отметив, что от журналистов поступило много запросов по поводу расследования уголовного производства против Березовского.

По данным ГПУ, пока Березовский объявлен в розыск, проведение которого поручено Службе безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что следствием установлено, что “Березовский во время исполнения обязанностей командующего ВМС Вооруженных сил Украины 2 марта 2014 года, находясь в городах Симферополе и Севастополе, нарушил военную присягу и отказался выполнять приказы и распоряжения законных органов власти Украины, в том числе министра обороны Украины Игоря Тенюха”.

“В тот же день Березовский выдал подчиненным воинским частям и учреждениям ВМС Вооруженных сил Украины приказ, который противоречит требованиям действующего законодательства. В частности, в этом противоправном акте содержится требование к военнослужащим ВСУ сдать оружие на склады, а военную технику возвратить на места хранения”, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что таким образом “Березовский предоставил иностранному государству - Российской Федерации, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности”.

Читайте такжеКремль назначил экс-командующего ВМС Украины Березовского заместителем командующего ЧФ РФЧитайте такжеВ ГПУ напоминают, что Главным управлением надзора за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Украины подготовлено сообщение о подозрении Березовскому по ч. 1 ст. 111 (государственная измена, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет) УК Украины, после чего Печерским районным судом г. Киева вынесено постановление о его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется управлением процессуального руководства в уголовных процессах Генпрокуратуры.

Также в ГПУ напоминают, что Главным управлением надзора за соблюдением законов в военной области расследуется уголовное дело в отношении командующего Черноморского флота Вооруженных сил Российской Федерации вице-адмирала А.Витко по фактам подстрекательства к государственной измене и организации диверсии (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 и ч. 3 ст. 27, ст. 113 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 1 марта и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил контр-адмирала Березовского командующим ВМС Украины. 2 марта Березовский принес присягу на верность "жителям АР Крым и города Севастополя".

В тот же день Березовский был отстранен от должности, против него возбуждено уголовное дело за измену.

Генпрокуратура сообщила о подозрении Березовскому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена».

21 апреля президент России Владимир Путин назначил Березовского заместителем командующего Черноморского флота РФ.