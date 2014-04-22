Украину призвали остановить рост цен на газ для населения

Об этом заявила кандидат в Президенты Украины Наталия Королевская после обращения в Окружной административный суд г. Киева относительно рекомендаций Кабмина повысить с 1 мая цену на газ для населения и с 1 июля для предприятий теплокомунэнерго.

«Мы обратились в суд, чтобы остановить это решение правительства. Мы убеждены, что такое повышение тарифов в условиях заморозки зарплат и пенсий поставит миллионы наших сограждан на грань выживания», - сказала она.

Наталия Королевская убеждена, рост цены на газ, что в последствии повлечет и рост коммунальных тарифов в дополнение к общему росту цен вынудят людей экономить на самом необходимом. Кроме того, по ее мнению, сам подход, при котором проблемы в стране пытаются решить за счет простых людей – неприемлем. «Мы будем делать всё, чтобы защитить наших граждан», - подчеркнула она.

Как отметила Наталия Королевская, устанавливать экономически обоснованные тарифы необходимо, однако только при условии параллельного повышения пенсий и зарплат. В противном случае, по ее оценке, в Украине почти в 5,5 раз увеличится количество получателей субсидий и компенсаций.

«После повышения тарифов около 4,5 млн. семей будет охвачено программой субсидий и компенсаций - это 35% всего населения страны! А в условиях активного сокращения соцработников, многие просто не смогут вовремя оформить документы на субсидии, что вызовет рост задолженности за услуги ЖКХ», - подчеркнула она.

Наталия Королевская напомнила, что обращение в админсуд – очередной шаг в последовательной борьбе по защите социальных прав граждан. Уже поданы обращения в Конституционный суд по отмене «антикризисного пакета» законов и в Генпрокуратуру – в отношении задолженности по зарплатам. Также был создан Институт социальной защиты граждан для наработки предложений и методов усовершенствования системы социальной защиты в Украине.

«Мы это делаем для того, чтобы каждый гражданин знал свои права. Нам уже удалось отстоять одноразовую помощь к 5 мая для ветеранов, а значит, мы на правильном пути», - сказала Наталия Королевская.

Напомним, 25 марта 2014 г. Кабинетом Министров Украины принято постановление № 81 «О совершенствовании государственной политики регулирования цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и обеспечения усиления социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг», которым рекомендуется НКРЭ повысить цену на газ для населения с 1 мая и с 1 июля для предприятий теплокомунэнерго.