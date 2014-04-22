Порошенко на встрече с Байденом обсудил повышение боеспособности украинской армии

По окончанию встречи Порошенко заявил: «США остаются нашим надежным союзником. Сегодня состоялась очень прямая и искренняя беседа. Не было никаких реверансов. Звучали четко поставленные вопросы о том, как мы можем усилить наше взаимодействие для достижения цели по сохранению суверенитета Украины и стабилизации ситуации в стране, как концентрировать усилия для экономического роста».

«Ключевая позиция - Украина должна жить по-новому. Для этого нам надо объединить государство. В первую очередь мы должны уделить внимание тем, кто живет на Востоке Украины. Мы должны гарантировать людям безопасность, рабочие места и устойчивый экономический рост. В то же время, никакой толерантности к убийцам, никакой толерантности к сепаратистам быть не может», - отметил Порошенко.

«Правоохранительные органы Украины должны действовать решительно. Тем, кто не воспользовался амнистией, для тех, кто отказывается сложить оружие, для тех, кто не собирается вступать в диалог и начинать мирную жизнь - правоохранители должны дать немедленный и быстрый ответ», - добавил он.

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Второй вопрос, который обсуждали на встрече - очень жесткая и эффективная борьба с коррупцией. «Главное, что выводит людей на майданы, что раздражает их - это не только и не столько язык, на котором они общаются, не федерализация или конституция, в первую очередь всех возмущает тотальная коррупция, которая парализовала функционирование украинского государства. Сдвиги и достижения, которые произошли в Украине являются совершенно недостаточными, чтобы ощутить результаты антикоррупционной деятельности, что отметил Джо Байден. Я согласен с этим мнением», - заявил Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что Украина ожидает поступления финансовой помощи, а также готовится подписать меморандум с Международным валютным фондом. «В целом около 27 млрд долларов поступит в виде скоординированной помощи. Но ни одной копейки страна не получит, если не продемонстрирует решительные шаги в борьбе с коррупцией, с гарантией того, что ни одна копейка из средств налогоплательщиков всего мира будет потрачена не по назначению. И я убежден, что это и будет ответ на вопросы безопасности, экономического развития и интеграции Украины в мировое сообщество», - подчеркнул он.

Отдельно на встрече обсуждали тему о состоянии вооруженных сил Украины. По мнению Порошенко, проблема не в отсутствии или наличии оружия, а в функциональной неспособности вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб обеспечить безопасность государства. К сожалению, отметил Петр Порошенко, вооруженные силы часто делают шаги, которые дискредитируют силовые органы и вооруженные силы, дискредитируют государство. «Сегодня определены четкие и необходимые шаги, которые должны быть сделаны в первую очередь для повышения боеспособности силовых структур», - подчеркнул он.