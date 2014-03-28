Порошенко заявил, что идет в президенты

Петр Порошенко идет в президенты. Об этом он сказал во время концерта в Виннице, сообщает Gazeta.ua.

В 20.07 он вышел к людям и сказал: "Пришло время жить по-новому. В первую очередь должны построить такую страну, где будут достойные Вооруженные силы, которые будут защищать суверенитет нашего государства. Должны построить новые правоохранительные органы, которые будут защищать права и безопасность каждого человека. Создать такой инвестиционный климат, чтобы пришли люди, которые знают и умеют создавать новые рабочие места и платить налоги. Шанс молодежи, которая будет гордиться тем, что живет в Украине. Жить по-новому - это быть богатым, трудолюбивым и свободным в независимом государстве. Поэтому я принял решение баллотироваться на пост президента".

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Порошенко попросил у винничан поддержки, на что люди начали скандировать "Порошенко!".

Он добавил: "Я не предам".

После этого он предложил вспомнить Небесную сотню под песню "Пливе кача".

Закончил свое выступление гимном Украины, которые спели все присутствующие.

За несколько минут до выступления Порошенко, певица Джамала спела на нескольких языках. После слов "Крым - это Украина" люди выпусти в воздух желтые и голубые шарики.