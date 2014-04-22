МВД считает события в Краматорске грубым нарушением Женевских соглашений

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, размещенном на сайте МВД.

Как отмечается в сообщении, 21 апреля неизвестными вооруженными людьми под командованием гражданина РФ Игоря Стрелкова был захвачен и взят в заложники начальник городского управления милиции города Краматорска Донецкой области полковник милиции Виталий Колупай. Захватчики предложили в обмен на жизнь и здоровье начальника милиции передать им табельное оружие подразделения МВД, сообщает ТСН.

Руководство МВД рассматривает этот факт как явное нарушение Женевских соглашений, достигнутых в ходе четырехсторонних переговоров 18 апреля 2014 г. В МВД отмечают, что, выполняя требования этих соглашений, правительство Украины разработало и передало в парламент законопроект об амнистии захватчиков административных зданий. Сотрудники милиции получили и выполнили четкие указания относительно приостановки реализации антитеррористической операции на время Пасхальных праздников.

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В тоже время со стороны России наблюдается демонстративное игнорирование достигнутых договоренностей, заявляют в МВД. В частности, продолжаются захваты административных зданий, провокации с применением огнестрельного оружия, а также деятельность российских диверсионных групп, которые организуют эти инциденты.

В ходе встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с делегацией ОБСЕ министр внутренних дел Арсен Аваков выразил временному поверенному по делам РФ в Украине Алексею Воробьеву удивление по поводу продолжающейся диверсионной деятельности на территории Украины сотрудников ГРУ России, в частности, Игоря Безлера («Беса») и Игоря Стрелкова («Стрелка»), говорится в сообщении.

Аваков заявил о принципиальной позиции МВД: «Мы четко разделяем инакомыслящих и террористов как две разные категории граждан. Для инакомыслящего – дискуссия и диалог. Для террориста, для того, кто с оружием в руках захватывает здания и заложников – жесткий ответ, вплоть до уничтожения».

Министр также отметил недопустимость призывов к насилию по отношению к любым группам граждан Украины по этническим, национальным, религиозным или политическим признакам.

Справка УНИАН. 17 апреля в Женеве состоялась встреча Украина-ЕС-США-Россия на уровне министров иностранных дел. По результатам встречи было обнародовано Женевское заявление.

Как говорится в заявлении, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть возвращены законным владельцам; все незаконно захваченные улицы, площади и другие общественные места в украинских городах и поселках должны быть освобождены.

Всем участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, будет гарантирована амнистия, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений.

Было договорено, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в немедленной реализации этих мер, направленных на деэскалацию ситуации уже в ближайшие дни там, где это наиболее необходимо. США, ЕС и Россия обязуются поддержать эту миссию, в том числе путем предоставления наблюдателей.