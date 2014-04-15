Руководителем диверсантов в Славянске оказался офицер российского спецназа Стрелков - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, им оказался гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба вооруженных сил России Игорь Стрелков.

Именно его голос на записи телефонного разговора с московским куратором, обнародованном в СМИ 14 апреля, где он отчитывается о терроре в Славянске и расстреле автомобиля с украинскими правоохранителями.

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В ходе оперативно-следственных действий задержаны ранее сотрудниками СБУ диверсанты узнали Стрелкова как человека, что их вербовал и ставил задачу захватывать админздания в Харькове.

Установлено, что в начале марта он прибыл на территорию Крыма и координировал захвата российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ военных частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищение военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства.

Диверсант лично давал указание гражданам Украины «К» и «В» захватить и удерживать здание Харьковской облгосадминистрации, воинские части и подразделения правоохранительных органов с целью завладения оружием в Луганской области.

15 апреля СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым умышленного убийства и совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведении диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.