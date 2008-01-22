Партия регионов требует обнародовать текст письма в НАТО

Партия регионов требует, чтобы правительство выразило свою официальную позицию по вопросу о вступлении Украины в НАТО и приняло соответствующее решение гласно и прозрачно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, парламентская фракция Партии регионов внесет на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект постановления на эту тему.

Также Президиум Политсовета Партии регионов требует обнародовать текста письма от 11 января 2008 года к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ за подписью Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины.

Фракция Партии регионов также намерена внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект постановления на эту тему.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

18 января фракции Партии регионов и КПУ блокировали трибуну Верховной Рады, требуя от А.ЯЦЕНЮКА отозвать свою подпись под письмом к Генсеку НАТО.