Мусульмане Крыма требуют вернуть место строительства Соборной мечети

Завтра, 23 января, в Симферополе пройдет информационный пикет жителей Крыма, исповедующих ислам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса крымскотатарского народа, акция проводится в связи с тем, что Симферопольский городской совет отказывается выделять землю под строительство Соборной мечети в Симферополе там, где просят мусульмане. Мусульмане считают, что горсовет преднамеренно "противодействуют реализации законных прав и интересов граждан Украины, исповедующих ислам".

Сегодня в адрес Симферопольского горсовета было направлено письмо с извещением о проведении акции.

«Как указывается в письме, цель мирной акции – информационного пикета – защита гражданами Украины своих конституционных прав в форме выражения протеста против незаконных действий крымских властей и их должностных лиц, выражающихся в открытой дискриминации ими жителей Крыма по религиозному и национальному признакам», - заявили в Меджлисе.

В ходе акции в Симферополе будут установлены информационные стенды, оборудовано место для сбора и нахождения участников акции, совершен молебен.

Как сообщалось, вопрос о выделении участка под строительство Соборной мечети в Симферополе не решается на протяжении многих лет. Сначала Духовное управление мусульман Крыма планировало построить свой главный храм в городском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть на пустыре, расположенном на объездной трассе по ул. Ялтинской, 22. В июле 2004 года Симферопольский горсовет согласовал ДУМК месторасположение земельного участка площадью 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу данной земли в аренду. Однако в связи с тем, что в марте 2006 года вступил в силу новый Лесной кодекс, возникла необходимость в повторном согласовании данного вопроса Симферопольским горсоветом, а также Советом министров и Верховной Радой АРК.

10 января 2008 года на сессии Симферопольского горсовета было принято решение выделить под мечеть участок площадью 2,7 гектаров по улице Луговой, 6 вместо участка по улице Ялтинской, 22, как планировалось ранее.

Духовное управление мусульман Крыма заявило, что обратится в суд и прокуратуру с целью проверки законности решения Симферопольского горсовета о выделении под Соборную мечеть участка по улице Луговой, 6 вместо участка по улице Ялтинской, 22.