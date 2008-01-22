Симоненко хочет связать одной веревкой нардепов и Ющенко

Компартия будет настаивать на пакетном рассмотрении в Верховной Раде законов относительно снятия неприкосновенности с депутатов, президента и чиновников. Лидер КПУ Петр Симоненко объяснил, что речь идет о равенстве перед законом независимо от толщины бумажника или высоты государственной должности, сообщает пресс-служба КПУ.

Требование Виктора Ющенко принять президентский вариант законопроекта об отмене лишь депутатской неприкосновенности, и сделать это не позже конца текущей недели, Симоненко назвал ультиматумом. Лидер коммунистов уверен, что во-первых, президент может вносить свои законодательные инициативы, но не имеет не юридических, ни моральных прав требовать его принятия, тем более определять сроки принятия законопроекта.

Во-вторых, отмена неограниченной депутатской неприкосновенности должна состояться одновременно с принятием законов о президенте Украины, о независимом прокуроре и других необходимых законодательных актов, которые четко определили бы механизмы отстранения президента от занимаемой должности (импичмента) и привлечения его к уголовной ответственности, - говорится в заявлении лидера КПУ.

“Понятно, что все действия Ющенко и его окружения направлены исключительно на узурпацию власти и установление националистической диктатуры фашистского типа, где во главе властной пирамиды вместо фюрера будет гетьман. Именно такова идеология законопроекта, внесенного президентом”, - отметил лидер КПУ.