Ехануров взял на себя роль локомотива

Министерство обороны было и остается своеобразным локомотивом в реализации мероприятий, направленных на обретение Украиной полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом сегодня заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Иржи ШЕДИВИ.

Также, Ю.ЕХАНУРОВ и И.ШЕДИВИ обсудили большой спектр вопросов современного состояния и развития сотрудничества Украины с НАТО. В частности, министр обороны проинформировал И.ШЕДИВИ о трансформационных процессах, происходящих в Вооруженных Силах Украины, и детально остановился на практической плоскости военного сотрудничества Украины с НАТО.

Как отметил глава отечественного оборонного ведомства, Министерство обороны Украины стремится прежде всего использовать уже существующие механизмы сотрудничества - продолжение диалога в рамках Миссии Украины при НАТО на уровне министров обороны, работа в формате Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы и реализация Целевого плана Украина-НАТО в рамках Плана действий Украина-НАТО.

“Если Альянсом положительно будет принято решение относительно присоединения Украины к Плану действий о членстве в НАТО, Министерство обороны Украины имеет конкретные предложения по трансформации Целевого плана в План действий относительно членства в НАТО”, - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.

Также он отметил позитивные аспекты участия Вооруженных Сил Украины в процессе планирования и оценки сил в миротворческих операциях под проводом Альянса.

Отдельно министр обороны и заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования обсудили вопрос реализации совместных с Альянсом проектов. В частности, по утилизации боеприпасов и легкого вооружения в рамках проекта Трастового фонда НАТО/ПВМ, по подготовке гражданского персонала для Министерства обороны Украины.

Как отметил руководитель отечественного оборонного ведомства, в 2008-2009 гг. Министерство обороны Украины инициирует проведение оборонного обзора.

“Это уже третий обзора. Первый был в 2003-2004 годах и проводился при экспертной поддержке Альянса, но касался только Министерства обороны Украины. Потом наш опыт был использован в проведении обзора сектора безопасности. Сейчас мы стремимся провести оборонный обзор 2008-2009 гг. по классической схеме и будем благодарны за поддержку со стороны экспертов Альянса”, - отметил он.