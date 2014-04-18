Кабмин дал старт децентрализации власти
Правительство поручило Минрегиону до 1 октября провести обсуждение изменений в Конституцию относительно децентрализации власти
Об этом говорится в распоряжении Кабмина «Об организации проведения обсуждения положений изменений в Конституцию Украины по децентрализации государственной власти».
Документ было принято на внеочередном заседании Кабинета министров вечером 17 апреля.
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Этим документом министрам, руководителям других центральных органов исполнительной власти, областным, Киевской городской государственным администрациям поручено организовать и обеспечить до 1 октября 2014 обсуждение соответствующих изменений в Конституцию с привлечением органов местного самоуправления, их ассоциаций, общественности, научных и деловых кругов.
Координацию проведения обсуждения поручено Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.