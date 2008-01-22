Ющенко встретился с Киваловым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости ускорения реформирования судебной ветви власти в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь на сегодняшней встрече Президента с министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ. Во встрече также принял участие народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ.

Во время встречи обсуждались вопросы реформирования судебной власти и антикоррупционной политики.

Сейчас, констатировал Президент, реформирование судебной власти осуществляется чрезвычайно медленными темпами. Медлить и в дальнейшем с этим вопросом нельзя – именно поэтому необходимо «скорейшее объединение усилий для создания уже в этом году надлежащих законодательных условий для функционирования судебной системы по европейским стандартам», отметил глава государства.

«Министерство юстиции является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики. Поэтому именно этот орган будет отвечать за введение судебной реформы», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, одним из основных вопросов реформирования судебной власти является качественное обновление судейского корпуса и изменение морального отношения судей к их работе. «Гарантировать настоящее беспристрастие и справедливость судебных решений может лишь нравственность и высокий уровень профессиональной подготовки судей. Поэтому необходимо разработать прозрачный механизм формирования судейского корпуса на конкурсных принципах и усовершенствовать порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности», – отметил он. Важным вопросом в этом контексте глава государства также назвал создание надлежащих условий для деятельности судей и установления законодательных гарантий надлежащего финансирования судебной власти.

Говоря об антикоррупционной политике, Президент отметил, что первоочередной задачей в этой теме должно стать создание нового антикоррупционного законодательства на принципах мировых стандартов, которое определило бы новые принципы предотвращения и противодействия коррупции.

Среди мер, которые должны быть введены в первую очередь, В.ЮЩЕНКО назвал отмену депутатской неприкосновенности; ежегодное декларирование доходов и расходов лиц, которые занимают должности в органах государственной власти, госслужащих, правоохранительных органов, налоговиков, таможенников, судей и членов семей этих должностных лиц. Президент, кроме того, отметил важность принятия Кодекса добропорядочного поведения лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, обновления законодательства о государственной службе, а также создания антикоррупционного органа, который будет заниматься выработкой единой антикоррупционной политики в государстве и реализацией комплекса мер по противодействию коррупции.

«Министерство юстиции должно не только обеспечить разработку соответствующих проектов актов, но принять все меры к их реализации», – отметил Президент.

Глава государства выразил убеждение, что введение антикоррупционных мер и, в частности, скорейшее принятие антикоррупционного пакета законов «позволит сделать новый реальный шаг в направлении искоренения взяточничества, протекционизма во власти».