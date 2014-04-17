Украина может иметь отношения с Россией только после Путина - Гриценко

Об этом в эфире тернопольского областного телевидения заявил кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко.

«Путин топчет нашу землю и убивает наших людей. Поэтому сегодня говорить о каких-либо отношения Украины с Россией мы не можем. А вот с Россией после Путина, которого мир должен изолировать, будет покой и в России, и в Украине, и во всей Европе», - убежден лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

По словам политика, отношения с Россией должны базироваться на трех принципах: равноправие, взаимовыгодность и прозрачность.

«Без всяких там «без галстуков» или «под столом», без коррупционных «Росукрэнерго» и «УкрГазЭнерго». Тогда все будет четко и понятно. Сотрудничество должно быть прагматичным - на пользу обеим странам, обеим экономикам, обоим народам. Но это возможно лишь после Путина», - отмечает Гриценко.

«Эта война закончится, и мы пойдем вперед. Верю, что наши люди способны построить такую страну, которая оставит позади многих наших соседей», - добавляет Гриценко.