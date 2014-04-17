Азарова объявили в розыск
10:50, 17 апреля 2014Политика
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Об этом заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.
Азаров объявлен в розыск / ZN.UA
Экс-премьер-министр Николай Азаров объявлен в розыск за злоупотребление властью.
Об этом сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий в эфире «5 канала».
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По словам Махницкого, в настоящее время правоохранители пытаются выяснить, где именно находится Азаров.
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