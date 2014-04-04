Азаров просит ЕС разморозить его активы - СМИ
Европейские дипломаты утверждают, что экс-премьер Украины Николай Азаров добивается исключения из списка санкций ЕС, введенных против подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств
Об этом сообщает европейское издание EUobserver, которое цитируют РИА Новости.
По данным издания, немецкая адвокатская компания Alber & Geiger представляет интересы двух украинцев, которые добиваются разморозки активов в ЕС.
Три дипломатических источника подтвердили, что еще 5 марта в адрес Совета ЕС поступил запрос от имени Азарова и "членов его семьи", что позволило изданию сделать вывод, что речь идет об экс-премьере и его сыне Алексее, также попавшем в санкционный список.
Запрос, по информации дипломатов, рассматривает рабочая группа Совета ЕС по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии (COEST).
Затем последовало письмо с рекомендациями к COEST, направленное в Совет ЕС 25 марта.
На следующий день такие письма были разосланы постоянным представительствам 28 стран Евросоюза в Брюсселе.
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Согласно нормам ЕС, исключение из списка санкций должно быть одобрено всеми странами-членами Евросоюза, это решение позже закрепляется законодательно. Если страны откажут истцам, то они могут обратиться в суд ЕС, заседающий в Люксембурге.
Один из источников издания отметил, что компания может опереться на решение суда ЕС, принятого на этой неделе и постановившего исключить из принятого в 2011 году списка санкций против Туниса племянника экс-президента страны.
Суд отметил, что тунисец значился как лицо, против которого "заведено судебное расследование", тогда как в списке должны были находиться "виновные в незаконном присвоении госсредств".
Евросоюз 6 марта опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств в Украине.
В него вошли президент страны Виктор Янукович, экс-глава администрации главы государства Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС