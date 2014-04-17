Дещица уже встретился с Эштон в Женеве

Накануне переговоров верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон встретилась с исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей. Об этом сообщил ее представитель Майкл Манн в своем Twitter, передает Радио Свобода.

«Верховный представитель ЕС Эштон встречается с министром иностранных дел Украины Андреем Дещицей накануне Женевских переговоров с Украиной», - написал Манн.

Читайте такжеЛавров улетел в Женеву на четырехстороннюю встречу по УкраинеВ среду премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что директива на четырехсторонние переговоры в Женеве для исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицы одна: российское правительство должно немедленно отозвать свои разведывательно-диверсионные группы, осудить террористов и требовать от них освобождения государственных зданий. Он также добавил, что ожидает от встречи не просто протокольного решения, а осуждения терроризма, решений, направленных на стабилизацию ситуации в Украине и возобновления диалога между Украиной и Россией.

Ранее представитель России в ООН Виталий Чуркин не исключил, что встреча в Женеве может не состояться из-за участия Российской Федерации, если Украина будет применять силу в отношении протестующих на востоке.

В Украине тогда предположили, что встреча может состояться и без России.

Сейчас в юго-восточных регионах Украины продолжается антитеррористическая операция.