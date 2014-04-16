Рада разработала план по урегулированию ситуации на Востоке - Кличко

Верховная Рада вместе с руководителями силовых ведомств разработала план по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады по результатам закрытого заседания парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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"Министры внутренних дел и обороны, руководитель СБУ обстоятельно отчитались о событиях на востоке и о том, каким образом мы собираемся взять под контроль ситуацию. Мы понимаем, что все это инспирируется извне, со стороны России. Есть специально подготовленные группы, которые длительное время работали на территории Украины. Мы разработали план, который будем пошагово реализовывать. И надеюсь, уже в ближайшее время будут выводы по результатам антитеррористической операции", - отметил Кличко.

Он также отметил, что сегодня очень важно общаться с людьми в восточных регионах и доносить им правдивую информацию о том, что происходит в действительности. "Российские масс-медиа распространяют откровенно лживую информацию. Идет пропаганда. Большинство населения настроено проукраински, но некоторые люди под воздействием российских телеканалов поддались сепаратистским настроениям", - отметил лидер "УДАРа".

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Политик выразил надежду, что чрезвычайное положение не будет введено. В то же время, если ситуация в ближайшее время не изменится, он допускает, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения. "Нам нужно срочно принять законопроекты, которые разрешает привлекать Вооруженные силы в антитеррористические мероприятия без введения чрезвычайного положения", - отметил Кличко.