Мэр Славянска говорит, что СБУ перед ней извинилась и закрыла дело

"Они извинились и сказали, что провокатор, который завел, якобы, вчера дело, был отстранен", - сказала она Новостям Донбасса.

Вчера сообщалось, что Донецкое областное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении мэра Славянска Нелли Штепы за сепаратизм. Дело заведено по ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).