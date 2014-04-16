Мэр Славянска говорит, что СБУ перед ней извинилась и закрыла дело
13:34, 16 апреля 2014Политика
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Городской голова Славянска Неля Штепа заявляет, что ей только что звонили из Администрации Президента и из Службы безопасности Украины и сообщили, что уголовного производства против нее не существует.
Дело против Штепы закрыто / slavgorod.com.ua
"Они извинились и сказали, что провокатор, который завел, якобы, вчера дело, был отстранен", - сказала она Новостям Донбасса.
Вчера сообщалось, что Донецкое областное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении мэра Славянска Нелли Штепы за сепаратизм. Дело заведено по ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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