Мэр Славянска говорит, что СБУ перед ней извинилась и закрыла дело

13:34, 16 апреля 2014
Политика
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Городской голова Славянска Неля Штепа заявляет, что ей только что звонили из Администрации Президента и из Службы безопасности Украины и сообщили, что уголовного производства против нее не существует.

Дело против Штепы закрыто / slavgorod.com.ua

"Они извинились и сказали, что провокатор, который завел, якобы, вчера дело, был отстранен", - сказала она Новостям Донбасса.

Вчера сообщалось, что Донецкое областное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении мэра Славянска Нелли Штепы за сепаратизм. Дело заведено по ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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