Украинцы уже перечислили на нужды армии почти 100 миллионов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил на пресс-конференции.

“По состоянию на 12 апреля от юридических и физических лиц в рамках акции “Поддержи украинскую армию” на счета Минобороны поступило свыше 98,6 млн. грн. Из этой суммы 93,455 млн. грн — денежные переводы. С помощью звонков на номер 565 перечислено 23 млн. 960 тыс. грн”, - сказал Мехед.

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Он также сообщил, что эти средства будут использованы на материально-технические потребности войска, а именно: будут приобретены бронежилеты, спальные мешки, карематы, маскировочные сетки и средства связи. На это будет израсходовано 60 млн. грн.

Кроме того, Мехед рассказал, что военнослужащие, которые мобилизованы на военную службу из запаса, будут получать заработную плату в размере свыше 2 тыс. грн.

“В соответствии с должностью мобилизованного специалиста будет насчитываться денежное содержание. В среднем на одного мобилизованного это более 2 тыс. грн в месяц», - сказал Мехед.

Он прибавил, что средства на зарплату мобилизованным выделены из резервного фонда Министерства обороны. Из этих средств будут платить денежное содержание за март и апрель. Также заместитель министра прибавил, что государство обещало компенсировать расходы резервного фонда Минобороны на заработную плату.

Как сообщал УНИАН, акция «Поддержи Украинскую армию» стартовала 15 марта.