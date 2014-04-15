Украинцы уже перечислили на нужды армии почти 100 миллионов гривен
Украинцы по состоянию на 12 апреля перечислили на нужды 98 армии 98 млн грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил на пресс-конференции.
“По состоянию на 12 апреля от юридических и физических лиц в рамках акции “Поддержи украинскую армию” на счета Минобороны поступило свыше 98,6 млн. грн. Из этой суммы 93,455 млн. грн — денежные переводы. С помощью звонков на номер 565 перечислено 23 млн. 960 тыс. грн”, - сказал Мехед.
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Он также сообщил, что эти средства будут использованы на материально-технические потребности войска, а именно: будут приобретены бронежилеты, спальные мешки, карематы, маскировочные сетки и средства связи. На это будет израсходовано 60 млн. грн.
Кроме того, Мехед рассказал, что военнослужащие, которые мобилизованы на военную службу из запаса, будут получать заработную плату в размере свыше 2 тыс. грн.
“В соответствии с должностью мобилизованного специалиста будет насчитываться денежное содержание. В среднем на одного мобилизованного это более 2 тыс. грн в месяц», - сказал Мехед.
Он прибавил, что средства на зарплату мобилизованным выделены из резервного фонда Министерства обороны. Из этих средств будут платить денежное содержание за март и апрель. Также заместитель министра прибавил, что государство обещало компенсировать расходы резервного фонда Минобороны на заработную плату.
Как сообщал УНИАН, акция «Поддержи Украинскую армию» стартовала 15 марта.