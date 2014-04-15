Генсек НАТО обвинил Россию в причастности к беспорядкам в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Расмуссен сделал заявление перед началом Совета ЕС на уровне министров обороны 28 стран-членов в Люксембурге.

"Поведение России и события на местах говорят сами за себя. Мы принципиально не комментируем данные разведки, но я считаю, что является очевидным, что руки России активно причастны к этому", сказал генсек НАТО.

Читайте такжеРуководителем диверсантов в Славянске оказался офицер российского спецназа Стрелков - СБУПо словам главы Альянса, НАТО обладает достаточными разведывательными данными, которые свидетельствуют об активности России в восточных регионах Украины и вдоль восточного участка украино-российской границы, где Россия накопила около 40 тысяч военнослужащих.

"Россия должна прекратить создавать проблемы Украине и должна принимать участие в их решении", - сказал генсек Альянса.